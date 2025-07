' Putin pressa Iran accetti intesa su arricchimento zero'

Putin pressa l'Iran ad accettare un’intesa sullo stop all’arricchimento di uranio, rafforzando il suo ruolo di decisore chiave nel dossier nucleare. La Russia, tradizionalmente alleata di Teheran, ora cerca di mediare tra le ambizioni iraniane e le richieste internazionali, spingendo per un accordo che garantisca stabilità e sicurezza globale. In questo delicato equilibrio, il futuro delle trattative potrebbe dipendere proprio dalla volontà di Tehran di compiere questo passo cruciale.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato, sia al presidente Trump che ai funzionari iraniani, di sostenere l'idea di un accordo nucleare in cui l' Iran non possa arricchire l'uranio, secondo quanto riferito ad Axios da fonti vicine al dossier. La Russia - ricorda Axios - è da anni il principale sostenitore diplomatico dell'Iran sulla questione nucleare. Ma mentre Mosca sostiene pubblicamente il diritto dell'Iran all'arricchimento, Putin avrebbe assunto una posizione più dura in seguito alla guerra di 12 giorni tra Israele e Iran. Secondo quanto riferito ad Axios da tre funzionari europei e da un funzionario israeliano, Putin avrebbe espresso il suo sostegno a un accordo di arricchimento zero sia al presidente degli Stati Uniti Donald Trump che a funzionari iraniani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Putin pressa Iran, accetti intesa su arricchimento zero'

In questa notizia si parla di: iran - putin - arricchimento - pressa

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky» - In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi.

++ 'Putin pressa Iran, accetti intesa su arricchimento zero' ++; 'Putin pressa l'Iran, accetti l'intesa sull'arricchimento zero'; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

'Putin pressa Iran, accetti intesa su arricchimento zero' - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato, sia al presidente Trump che ai funzionari iraniani, di sostenere l'idea di un accordo nucleare in cui l'Iran non possa arricchire l'uranio, secondo qu ... Si legge su ansa.it

Iran, 'nessun compromesso sull'arricchimento dell'uranio' - Iran, 'nessun compromesso sull'arricchimento dell'uranio' Lo dice il ministro degli Esteri Araghchi in partenza per l'Oman TEHERAN , 11 maggio 2025, 09:49 ... Lo riporta ansa.it