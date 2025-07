Azione thriller di 17 anni finalmente su netflix questa settimana

Questa settimana su Netflix arriva un thriller di 17 anni che ha segnato un’epoca: “Wanted”. La sua presenza nelle piattaforme di streaming è un invito a riscoprire un classico action che ha lasciato il segno nel cuore degli appassionati. Diretto da Timur Bekmambetov e interpretato da James McAvoy e Angelina Jolie, il film torna disponibile per conquistare nuove generazioni di spettatori e ricordare perché il suo successo è ancora così vivo. Wanted su Netflix è un must da non perdere.

La presenza di film d'azione classici sulle piattaforme di streaming rappresenta un'opportunità per riscoprire titoli che hanno lasciato un'impronta significativa nel genere. Tra questi, il film Wanted, diretto da Timur Bekmambetov e interpretato da James McAvoy e Angelina Jolie, torna a essere disponibile su Netflix, offrendo agli appassionati la possibilità di rivivere le sue scene iconiche e analizzare i motivi del suo successo. wanted su netflix: una ripresa che risveglia la passione degli ammiratori. un film che ha ancora molto da dimostrare. Il ritorno di Wanted sulla piattaforma di streaming consente agli spettatori di rivalutare questa pellicola, spesso tra le più viste nelle sue repliche.

