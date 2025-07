Due rapine ai danni di anziani | 45enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

Due rapine ai danni di anziani scuotono Piombino: un 45enne campano, già noto alle forze dell’ordine, è stato collocato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Grazie all’azione dei carabinieri, si interrompe così una spirale di violenza contro le persone più vulnerabili della comunità. La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità: scopriamo insieme i dettagli di questa importante operazione.

PIOMBINO – I c arabinieri della Compagnia di Piombino hanno dato esecuzione all’ordinanza, emessa dal tribunale di Livorno, che ha disposto la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 45enne di origini campane, già noto alle forze dell’ordine e residente in zona, per il reato di rapina nei confronti di due persone anziane. L’attività rientra nel quadro più ampio dell’azione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Livorno a prioritaria tutela delle fasce vulnerabili della popolazione, quali le persone anziane, spesso prese di mira da truffatori o rapinatori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

