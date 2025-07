È stata devastata dalle zanzare ma ha vissuto un’esperienza straordinaria un trauma | turista tedesca ritrovata viva dopo 12 giorni dispersa nel nulla in Australia

Una vicenda incredibile emerge dall’outback australiano: dopo 12 giorni di dispersione, la turista tedesca Carolina Wilga è stata miracolosamente ritrovata viva. La sua storia di sopravvivenza e coraggio ha catturato l’attenzione di tutto il mondo, dimostrando come la forza interiore possa superare anche le prove più dure. Una testimonianza che ispirerà molti, ricordandoci l’importanza della speranza e della resilienza in ogni circostanza.

Storia a lieto fine per la famiglia di Carolina Wilga. La ventiseienne tedesca aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 29 giugno. È stata ritrovata dai soccorritori dopo 12 giorni ancora viva. “Ha ovviamente vissuto un’esperienza straordinaria, un trauma, e senza dubbio la sua testimonianza dimostrerà il suo coraggio in queste circostanze”, ha raccontato l’ispettore di polizia, Martin Glynn, che l’ha ritrovata. Carolina Wilga era partita due anni fa dalla Germania per fare un viaggio in solitaria in Australia. Zaino in spalla e lavori saltuari per mantenersi, fino a quando ha fatto perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È stata devastata dalle zanzare, ma ha vissuto un’esperienza straordinaria, un trauma”: turista tedesca ritrovata viva dopo 12 giorni dispersa nel nulla in Australia

