MotoGp | in Germania pole Marquez davanti a Zarco e Bezzecchi Bagnaia 11esimo

Il Gran Premio di Germania sulla pista del Sachsering si apre con l'ennesima conferma del dominio di Marc Marquez, che conquista la pole position davanti a Zarco e Bezzecchi. Nonostante la competitività degli avversari, lo spagnolo della Ducati si dimostra ancora una volta il favorito assoluto di questa stagione.

Lo spagnolo della Ducati si conferma dominatore della stagione della MotoGp anche in Germania, dove partirà per l'ennesima volta in pole position. Marc Marquez partirà in pole anche al Gran Premio di Germania della MotoGp: lo spagnolo della Ducati, dominatore della stagione, è infatti stato il più veloce nelle qualifiche sul circuito del Sachsering, col tempo di 1'27"811.

