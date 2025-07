LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | parte Longo Borghini sul Monte Nerone! Non risponde per ora la Maglia Rosa Reusser

Segui con noi in diretta l’emozionante tappa del Giro d’Italia Femminile 2025, dove le protagoniste affrontano il tratto più impegnativo sul Monte Nerone. Tra sfide epiche e strategie di squadra, ogni pedalata conta. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e scopri chi riuscirà a dominare questa difficile prova, mantenendo viva la suspense fino all’ultima curva. Non perdere neanche un istante di questa avvincente corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26 Elisa Longo Borghini vede la testa della corsa. Mancano 5 km, il percorso continua ad essere letale per le gambe delle atlete. 14.25 A seguire l’oceanica è l’azzurra Barbara Malcotti (Human Powered Health). Marlen Reusser rimane per il momento piantata, è in evidente difficoltà la svizzera. 14.23 E invece a sferrare l’offensiva è Sarah Gigante. L’australiana della AG Insurance ha l’obiettivo di recuperare la nostra Longo Borghini. 14.22 Sono 14 le corridore del gruppo dell’elvetica, la quale a breve tenterà probabilmente l’attacco. 14.21 Ancora nessun segnale da parte della Maglia Rosa Reusser. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: parte Longo Borghini sul Monte Nerone! Non risponde per ora la Maglia Rosa Reusser

