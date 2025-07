Cade da cavallo sul Monte Amiata | ferito un giovane di 24 anni

Un'escursione tra le meraviglie del Monte Amiata si è trasformata in un dramma questa mattina, quando un giovane di 24 anni è precipitato da cavallo in località La Bandita, a Casteldelpiano. L’incidente, avvenuto alle prime luci dell’alba, ha mobilitato rapidamente i soccorsi, che sono intervenuti per garantire le prime cure e il trasporto al più vicino ospedale. La dinamica e le condizioni del giovane sono ancora in fase di accertamento, ma l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori.

Casteldelpiano (Grosseto), 10 luglio 2025 – Un giovane di 24 anni è rimasto ferito questa mattina a seguito di una caduta da cavallo in località La Bandita, nel comune di Casteldelpiano, nel cuore del Monte Amiata, in provincia di Grosseto. L’allarme è scattato alle 8,47. Il 118 della Asl Toscana sud est ha attivato i soccorsi inviando tempestivamente sul posto l’automedica di Casteldelpiano e un’ambulanza della Misericordia locale. Vista la dinamica dell’incidente e la zona impervia in cui è avvenuto, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2. Il giovane, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena per ulteriori accertamenti e cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade da cavallo sul Monte Amiata: ferito un giovane di 24 anni

