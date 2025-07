Firenze Grupo Compay Segundo in concerto all’Anfiteatro delle Cascine

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: il 16 luglio alle 21, l'Anfiteatro delle Cascine di Firenze ospiterà il concerto di Grupo Compay Segundo, la formazione che conserva e tramanda l'anima della musica cubana. Un viaggio tra ritmi coinvolgenti e melodie senza tempo, che rende omaggio al leggendario Buena Vista Social Club. Non perdere questa occasione unica di immergerti nelle sonorità di un'epoca d'oro della musica latina. La passione ti aspetta sotto le stelle!

Firenze, 12 luglio 2025 – Grupo Compay Segundo in concerto all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Nel segno del Buena Vista Social Club, la formazione che tramanda la musica del geniale musicista cubano sarà in concerto il 16 luglio alle ore 21 all’Anfiteatro delle Cascine. Era la fine degli anni 90 e, grazie a un album prodotto da Ry Cooder e a un film diretto da Wim Wenders, il mondo scopriva “ Buena Vista Social Club”, affresco e summa della tradizione musicale cubana e dei suoi protagonisti, in primis Compay Segundo. Una musica che, nonostante la scomparsa del chitarrista e cantante, continua a emozionare allora come adesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Grupo Compay Segundo in concerto all’Anfiteatro delle Cascine

