Uccide la cognata alla festa di compleanno della nipotina | ferita anche la mamma della bimba Chi è il killer che ha seminato il terrore a Marotta

Un pomeriggio di gioia si trasforma in un incubo: a Marotta, un evento familiare si conclude in tragedia quando un uomo armato seminando terrore uccide la cognata e ferisce gravemente la madre della piccola festeggiata. Un gesto sconvolgente che ha lasciato la comunità senza parole, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. Chi è il killer e cosa ha scatenato questa follia?

MAROTTA - Orrore e morte alla festa di compleanno: cinque bambini di 5 anni erano intorno all torta dove la festeggiata stava per spegnere le candeline quando un uomo piomba all?improvviso,.

