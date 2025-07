Rinnovo contratto scuola 2022-24 Pacifico Anief all’attacco | Buoni pasto e parità di trattamento al centro della trattativa

Il rinnovo del contratto scuola 2022-2024 torna al centro dell'attenzione, con Pacifico di Anief che si scaglia contro le criticità ancora irrisolte, come buoni pasto e parità di trattamento. Mercoledì 16 luglio, i sindacati torneranno all'Aran per cercare di sbloccare un negoziato rimasto in stallo per mesi. La sfida è garantire condizioni più eque e miglioramenti concreti per tutto il personale scolastico e universitario.

Mercoledì 16 luglio i sindacati torneranno al tavolo dell’Aran per riprendere la trattativa sul contratto 2022-2024 del personale di istruzione, università e ricerca, ancora bloccato dopo mesi di stallo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: contratto - trattativa - rinnovo - scuola

Metalmeccanici, trattativa ferma sul contratto: “Riaprirla in 10 giorni o nuovo sciopero” - I metalmeccanici minacciano di riprendere lo sciopero se entro dieci giorni non si riapre il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto, fermo da novembre.

In questi giorni sono riprese le trattative per il rinnovo del contratto; due i fronti sui quali stiamo lavorando: quello normativo e quello retributivo. Riguardo alla normativa, siamo partiti dal sistema delle relazioni sindacali; l’obiettivo di Cisl Scuola è implementare Vai su Facebook

Rinnovo contratto scuola 2022-24, Pacifico (Anief) all'attacco: Buoni pasto e parità di trattamento al centro della trattativa; Rinnovo contratto scuola, ultime notizie: prossimo incontro all’Aran il 24 luglio, annullato quello del 15?; Rinnovo contratto, Uil Scuola: risorse insufficienti per recuperare la perdita del potere d'acquisto..

Rinnovo contratto scuola, ultime notizie: prossimo incontro all’Aran il 24 luglio, annullato quello del 15? - Continua la trattativa per il rinnovo del contratto scuola: come riporta Flc Cgil, il prossimo incontro all’ARAN si terrà il 24 luglio alle ore 11:00. Da tecnicadellascuola.it

Rinnovo contratto scuola, ultime notizie: prossimo incontro all’Aran il 15 luglio - Continua la trattativa per il rinnovo del contratto scuola: come riporta Flc Cgil, il prossimo incontro all’ARAN si terrà il 15 luglio alle ore 11:00. Secondo tecnicadellascuola.it