Dramma nel running | atleta muore alla partenza dell'HardRock 100 la più iconica delle gare ultrarail

Tragedia scuote il mondo dell'ultrarunning: durante la leggendaria HardRock 100, Elaine Stypula, atleta di punta, perde la vita poco dopo la partenza. Un dramma che solleva domande sulla sicurezza in una delle gare più impegnative al mondo. La corsa, pur proseguendo, si ferma a riflettere su questa perdita e sulla fragilità umana di fronte alle sfide estreme. Continua a leggere per scoprire come si sta affrontando questa triste vicenda.

Tragedia durante una delle gare ultrarail più difficili al mondo, la HardRock 100. Sulla prima salita, dopo soli 10 dei 165 chilometri in programma, il decesso di Elaine Stypula, esperta maratoneta, probabilmente colpita da arresto cardiaco. La gara non è stata annullata, al traguardo è stata allestita una task force di psicologi a disposizione dei partecipanti e dei presenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

