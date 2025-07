Odissea treni ad agosto a causa dei cantieri ma prezzi dei biglietti invariati M5s | Osceno subito indennizzi ai viaggiatori

L’estate 2024 si trasforma in un vero e proprio paradosso per i viaggiatori italiani: treni rallentati dai cantieri, ma con i biglietti invariati nel prezzo. Un’incoerenza che accende il dibattito politico e solleva il diritto agli indennizzi. Mentre i tempi di percorrenza aumentano, i passeggeri si chiedono se sia giusto pagare ugualmente, o se sia arrivato il momento di pretendere risposte concrete e giuste. È ora di fare chiarezza.

Più tempo, stesso costo. Il paradosso che coinvolge chi ha acquistato un biglietto del treno per viaggiare ad agosto diventa una questione politica. A causa dei cantieri sulla tratta dell’ alta velocità, infatti, aumenteranno a dismisura i tempi di percorrenza delle tratte più importanti della Penisola: lavori annunciati da mesi, per carità, ma nessuno aveva pensato che un maggior tempo di percorrenza dovesse coincidere con uno sconto sul prezzo del biglietto. E così chi ha acquista un biglietto si è trovato di fronte a una sorta di beffa. “Nella settimana di Ferragosto per andare da Milano a Roma in treno ci vorranno 5 ore, mentre per arrivare a Napoli 7 – hanno attaccato i deputati M5s in commissione Trasporti della Camera, Antonino Iaria, Roberto Traversi e Giorgio Fede – Tutto questo quando migliaia di passeggeri e turisti hanno già acquistato dei biglietti, e previsto coincidenze con navi e aerei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it