Leoni Inter i nerazzurri offrono 30 milioni al Parma per il centrale classe ’06! Ora tocca ai ducali valutare la proposta

Leoni Inter sono pronti a sferrare un affondo deciso sul mercato, offrendo 30 milioni di euro al Parma per il talento emergente, classe 821706. Tuttavia, i Ducali resisteranno, chiedendo ben 40 milioni. La corsa al giovane centrale si infiamma, tra trattative serrate e strategie di mercato. Ora tocca ai parmigiani valutare se accettare questa proposta o puntare più in alto, mantenendo vivo il sogno nerazzurro di rinforzare la difesa con un colpo di grande impatto.

Leoni Inter, i ducali fanno muro e chiedono 40 milioni di euro: arriva la prima offerta ufficiale dei nerazzurri per il giovane centrale del Parma. Non è ancora finita la telenovela di calciomercato legata a Leoni Inter, giovane centrale del Parma che è diventato in queste settimane la vera e propria priorità di mercato per il club nerazzurro. Con Francesco Acerbi sempre più vicino all’addio e una linea dirigenziale impostata da Oaktree all’insegna del rinnovamento e dell’abbassamento dell’età media della rosa, la dirigenza ha individuato in Leoni il profilo ideale su cui puntare per il presente e il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com