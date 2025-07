Turchia Erdogan accoglie il disarmo del Pkk | Si chiude un capitolo doloroso

salutato il passo storico come un momento di speranza e rinascita per la Turchia, sottolineando che ora è fondamentale lavorare insieme per costruire un futuro di pace e stabilità durature.

(LaPresse) Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto con favore il disarmo dei militanti separatisti curdi del Partito dei lavoratori del Kurdistan ( Pkk ) definendolo la fine di un “ capitolo doloroso ” nella storia della Turchia. Parlando durante una riunione del suo partito di governo ad Ankara, Erdogan ha detto che il “flagello del terrorismo” del Pkk, durato oltre 40 anni, sta volgendo al termine. Il presidente turco ha affermato che sarà istituita una commissione parlamentare per supervisionare il processo di pace. “Oggi si sono spalancate le porte di una Turchia grande, di una Turchia forte, di un secolo turco”, ha dichiarato Erdogan. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, Erdogan accoglie il disarmo del Pkk: "Si chiude un capitolo doloroso"

