Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio domenica 13 luglio 2025 | piogge e temporali le zone coinvolte

Preparatevi, Roma e il Lazio si vestono di nuvole scure e temporali: domenica 13 luglio 2025 si prevede un’allerta meteo gialla con piogge intense e temporali. La giornata, segnata da condizioni atmosferiche instabili, richiede attenzione e prudenza. Scoprite quali zone saranno più colpite e come proteggervi al meglio in questa giornata imprevedibile. Restate aggiornati per affrontare con serenità l’imprevedibile tempo di domani.

Nuvole scure, piogge e temporali a Roma e nel Lazio: queste le previsioni per la giornata di domani, domenica 13 luglio 2025, a Roma e nel Lazio, come diffuso dal Dipartimento di Protezione Civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roma - lazio - domenica - luglio

