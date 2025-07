Prima del tofu c’era il Dharma | storia della cucina più antica e vegana del Giappone

Prima del tofu, c’era il Dharma: un viaggio tra le radici antiche della cucina vegana del Giappone. Nato nei templi buddisti e tramandato secoli, lo stile shojin ryori esalta stagionalità, semplicità e armonia spirituale, offrendo un assaggio autentico di un Giappone poco conosciuto. Scopri come questa tradizione millenaria continua a ispirare chef e appassionati di tutto il mondo, rivelando un lato nascosto e profondamente spirituale della cucina japponese.

Nata nei templi buddisti e praticata da secoli, la cucina shojin ryori esclude ogni ingrediente animale e punta su stagionalità, semplicità e armonia. Oggi ispira chef in tutto il mondo e racconta un Giappone spirituale e poco noto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Prima del tofu, c’era il Dharma: storia della cucina più antica (e vegana) del Giappone

In questa notizia si parla di: cucina - giappone - prima - tofu

