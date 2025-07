Anbi Campania | Francesco Vigorita riconfermato vice presidente

Francesco Vigorita, presidente del consorzio di bonifica dell’Ufita di Grottaminarda, è stato riconfermato come vice presidente di Anbi Campania, un ruolo di grande rilievo nel settore. La decisione è stata ufficializzata durante l’assemblea regionale svoltasi il 11 luglio, che ha segnato il rinnovo degli organi sociali e riaffermato la leadership condivisa tra esperti dedicati alla tutela delle risorse idriche. Questo prestigioso incarico rafforza l’impegno di Vigorita nel promuovere soluzioni innovative per l’ambiente e l’agricoltura locale.

Il presidente del consorzio di bonifica dell' Ufita di Grottaminarda, Francesco Vigorita, è stato riconfermato vice presidente di Anbi Campania. L'importante nomina è avvenuta nel corso dell'assemblea regionale svoltasi nella giornata di ieri, 11 luglio, che ha provveduto al rinnovo degli organi sociali, confermando nella carica di presidente regionale Vito Busillo, presidente del consorzio di bonifica destra Sele ed eleggendo anche Franco Della Rocca, presidente del consorzio di bonifica del Sannio Alifano, alla carica di vice presidente. I consorzi di bonifica della Campania, riuniti nell'associazione nazionale dei consorzi di bonifica (Anbi) regionale, svolgono un ruolo importante nell'attività di salvaguardia idrogeologica ed ambientale dei territori, per la regimazione delle acque, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, per le opere di difesa e bonifica idraulica e per la raccolta e distribuzione delle acque per l'irrigazione delle campagne e, quindi, per favorire produzioni di qualità in zone spesso interne e montane, a forte vocazione agricola.