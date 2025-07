Chiusura notturna di Strada Contrada per lavori al passaggio a livello

Durante la notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio, strada Contrada sarà chiusa temporaneamente per lavori di adeguamento delle canalizzazioni del passaggio a livello, a cura di Ferrovie Emilia-Romagna. Questa importante operazione mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza della linea ferroviaria, garantendo un servizio più affidabile. Si invitano i cittadini a pianificare gli spostamenti in anticipo, perché questa chiusura è essenziale per il miglioramento della mobilità locale.

Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio sarà sospesa la circolazione stradale in strada Contrada in corrispondenza del passaggio a livello per consentire interventi di adeguamento delle canalizzazioni dell’attraversamento ferroviario a cura di Ferrovie Emilia-Romagna. L’intervento sarà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

