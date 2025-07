Adattamento horror di stephen king di hbo svela la data di uscita perfetta

Sei un appassionato di horror e fan di Stephen King? Ottima notizia: HBO Max ha annunciato che “It: Welcome to Derry” arriverà a ottobre, proprio in tempo per Halloween! Questa nuova serie, ambientata prima degli eventi dei film, promette di portare spaventi e suspense nelle sale di casa. La data esatta resta ancora top secret, ma l’attesa si fa sempre più emozionante: preparatevi a immergervi nel terrore!

annuncio della data di uscita di “it: welcome to derry” su hbo max. È stata confermata la finestra temporale di lancio per la nuova serie ispirata al celebre romanzo di Stephen King, It: Welcome to Derry. La produzione si svolgerà prima degli eventi narrati nei film It e It Chapter Two. La piattaforma HBO Max ha annunciato che l’uscita avverrà nel mese di ottobre, rendendola perfetta per il periodo di Halloween. Al momento, una data esatta non è stata ancora comunicata. dettagli sulla programmazione e aspettative. L’annuncio ufficiale è stato diffuso tramite i canali social di HBO Max, con un post che sottolinea come questa serie rappresenti un prequel rispetto alla saga cinematografica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Adattamento horror di stephen king di hbo svela la data di uscita perfetta

In questa notizia si parla di: uscita - data - stephen - king

Bridgerton 4: svelata la data di uscita - "Bridgerton 4" ha finalmente una data di uscita! Netflix ha svelato il debutto del quarto capitolo della popolare serie ispirata ai romanzi di Julia Quinn, che si concentrerà sulla storia di Benedict.

L'edizione in formato flessibile Big di You Like It Darker di #StephenKing è data in uscita a ottobre secondo il catalogo di Fastbook. - X Vai su X

Ciné – Il listino Medusa Film e la data di uscita di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone Vai su Facebook

The Running Man: annunciata la data d'uscita in Italia per il nuovo film da Stephen King; The Institute: le prime foto e la data di uscita della serie tratta dal romanzo di Stephen King; The Monkey: data di uscita, cast e trailer del film tratto da Stephen King.

IT: Welcome to Derry, teaser trailer e data d’uscita della serie Sky - IT: Welcome to Derry si svolge alcuni decenni prima degli eventi al centro del romanzo scritto da Stephen King: ecco il teaser trailer! Come scrive cinematographe.it

Stephen King: 5 film e serie dai suoi libri in uscita nel 2025 - Oltre alla recente uscita di The Monkey di Oz Perkins, il 2025 vedrà l'esordio, tra piccolo e grande schermo, di altre 5 opere ispirate ai romanzi di Stephen King: in questo articolo ve le ... Riporta cinema.everyeye.it