Sinner l' allenamento alla vigilia della finale di Wimbledon

Jannik Sinner si prepara con determinazione alla vigilia della sua grande finale a Wimbledon, dimostrando concentrazione e impegno sui campi dell’Aorangi sotto il sole cocente. Con un ritmo intenso e un focus particolare su servizio e volée, il talento italiano si avvicina all’ultimo atto del torneo più prestigioso, pronto a scrivere una nuova pagina nella sua straordinaria carriera. La tensione cresce, ma la sua preparazione è impeccabile: il sogno è a portata di mano.

Allenamento alla vigilia della finale di Wimbledon per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo si è allenato alle 12.30 (ora locale) sotto un gran sole sui campi dell'Aorangi. Gran ritmo, da parte del finalista di Parigi, che indossa sempre il manicotto per il gomito. Molto lavoro soprattutto sul servizio e sulle discese a rete.

