Garlasco il video dell' autopsia di Chiara Poggi diffuso online a pagamento di chi è il DNA maschile trovato nella sua bocca

Il video dell'autopsia di Chiara Poggi, diffuso online a pagamento, ha scatenato un'ondata di discussione e sdegno. La scoperta del DNA maschile, trovato nella sua bocca e non riconducibile né ad Alberto Stasi né all’indagato Andrea Sempio, apre nuovi inquietanti interrogativi sul caso. Questa traccia genetica "ignota" potrebbe rappresentare un elemento cruciale nella ricerca della verità. Un approfondimento che scuote le convinzioni di tutti e richiede una riflessione attenta e responsabile.

