Un uomo è stato trovato impiccato nel bosco

Una scoperta sconvolgente scuote i Castelli Romani: un uomo è stato trovato impiccato nel bosco di Rocca di Papa, vicino a via Roma. Sul posto, carabinieri e personale del 118 stanno indagando sull’accaduto. La vittima, dalle prime informazioni, potrebbe essere un... Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per comprendere le circostanze di questa tragica vicenda.

Macabra scoperta nella zona dei Castelli romani, dove un uomo è stato impiccato nel bosco. Il rinvenimento è avvenuto a Rocca di Papa, nei pressi di via Roma. Sul posto sono presenti i carabinieri e il personale del 118. La vittima, dalle informazioni raccolte, potrebbe essere un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, uomo trovato impiccato con le mani legate in un bosco a Rocca di Papa: è giallo - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio, in una zona boschiva di Rocca di Papa, ai Castelli Romani.

