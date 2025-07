Le sanzioni contro Francesca Albanese e un silenzio che pesa sul Quirinale

Le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, hanno generato scalpore a livello internazionale. Tuttavia, il silenzio assordante del Quirinale su questa decisione, ben diversa da interventi su questioni di minore rilievo, lascia sgomento e solleva interrogativi sul ruolo delle istituzioni italiane. Un'assenza che pesa e che rischia di compromettere la credibilitĂ del paese nel contesto globale.

L’annuncio delle sanzioni americane contro Francesca Albanese, giurista e relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, ha scosso molti osservatori internazionali ma non le istituzioni italiane. Il Quirinale, solitamente pronto a intervenire su episodi di ben minore rilevanza, questa volta tace. Albanese è stata colpita da una misura senza precedenti: inserita in una lista di sanzioni dall’amministrazione Trump, le è vietato l’ingresso negli Stati Uniti e la sua attivitĂ accademica, soprattutto in Europa, sarĂ ostacolata a causa della collaborazione tra molte universitĂ e aziende statunitensi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Le sanzioni contro Francesca Albanese e un silenzio che pesa sul Quirinale

