Chiaravalle l' auto impazzita si schianta contro il recinto della casa | feriti estratti dalle lamiere

Una scena choc a Chiaravalle: un'auto impazzita si schianta contro il recinto di una abitazione, lasciando feriti da estrarre tra le lamiere contorte. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco questa mattina presto ha evitato il peggio. Un episodio che scuote la comunità e ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale. Per saperne di più sui dettagli e sulle conseguenze, continuate a seguirci.

CHIARAVALLE - L'auto impazzita si schianta contro il recinto della casa: feriti estratti dalle lamiere. Poco dopo le 5 di questa mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via San Bernardo a. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Chiaravalle, l'auto impazzita si schianta contro il recinto della casa: feriti estratti dalle lamiere

