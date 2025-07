Avellino De Luca PD | No al sostegno alla Nargi Il Partito Democratico resta coerente

Nel cuore di Avellino, il Partito Democratico mantiene la sua coerenza, ribadendo l'importanza di un impegno serio e trasparente per il futuro della città. Dopo aver valutato attentamente la situazione politica e amministrativa, il partito decide di non aprire alla proposta della Nargi, rafforzando il suo ruolo di guida responsabile. La nostra priorità è sempre il bene di Avellino, e continueremo a lavorare con dedizione e integrità per il progresso cittadino.

"La Città di Avellino merita serietà e rispetto. Per questo motivo, abbiamo deciso insieme di approfondire attentamente in queste settimane la situazione politica ed amministrativa del Comune insieme agli organismi del Partito e ai suoi rappresentanti istituzionali." Nessuna apertura alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

