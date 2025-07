Cosmetici con sostanze cancerogene sequestrati dalla Finanza tra Napoli e provincia

La salute dei consumatori è sotto attacco: sequestrati dalla Finanza cosmetici contenenti lilial, sostanza potenzialmente cancerogena, tra Napoli e provincia. Una maxi operazione che mette in luce i rischi nascosti nei prodotti di uso quotidiano. È fondamentale essere consapevoli e scegliere con attenzione ciò che mettiamo sulla nostra pelle. Continua a leggere per scoprire come proteggersi e garantire il benessere della tua famiglia.

Prodotti cosmetici pericolosi per la salute, contenevano il lilial, sostanza considerata cancerogena. Maxi operazione della Finanza tra Napoli e provincia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cosmetici - finanza - napoli - provincia

#MAXISEQUESTRO TRA #NAPOLI E #PROVINCIA - I militari del comando provinciale della Guardia di finanza che hanno individuato 15 persone, 9 denunciate e 6 segnalate alle autorità competenti Vai su Facebook

Maxi sequestro anche di cosmetici dannosi tra Napoli e provincia. Contenenti sostanza ritenuta cancerogena, negozi scovati sul web #ANSA - X Vai su X

Cosmetici con sostanze cancerogene sequestrati dalla Finanza tra Napoli e provincia; Cosmetici dannosi e fuorilegge: maxi sequestro della Finanza; Napoli, sequestrati oltre 2 milioni di cosmetici dannosi: dentro sostanze cancerogene.

Cosmetici con sostanze cancerogene sequestrati dalla Finanza tra Napoli e provincia - Prodotti cosmetici pericolosi per la salute, contenevano il lilial, sostanza considerata cancerogena. Da fanpage.it

Maxi sequestro anche di cosmetici dannosi tra Napoli e provincia - Figurano anche cosmetici contenenti sostanze ritenute cancerogene tra gli oltre 2 milioni di articoli contraffatti sequestrati nei giorni scorsi tra Napoli e provincia dai mi ... Scrive msn.com