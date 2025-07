Gilardino si presenta | Il mio Pisa garibaldino

Pisa si appresta a vivere una nuova avventura sotto la guida di Alberto Gilardino, il tecnico che promette di riportare i nerazzurri ai vertici del calcio italiano. Tra entusiasmo e sfide ambiziose, l’atmosfera nelle Officine Garibaldi si riscalda, mentre il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La Serie A aspetta con ansia di scoprire cosa riserverà questa stagione: sarà il momento di fare la differenza!

Pisa, 12 luglio 2025 – L'era Alberto Gilardino ha ufficialmente inizio. Presso lo scenario delle Officine Garibaldi, l'allenatore nerazzurro si è presentato alla stampa. Accompagnato dall'amministratore delegato Giovanni Corrado e dal direttore sportivo Davide Vaira. Proprio l'amministratore delegato, presentatosi in stampelle, ha introdotto la conferenza stampa, con gioia e orgoglio: "Per il sottoscritto è il nono anno. Per noi la Serie A è sempre stato un obiettivo. Qualche anno fa vi avevo parlato di quando, e non di se. Il quando è arrivato. Per noi è sempre stato meno un sogno, perchĂ© ci abbiamo lavorato tanto, dedicando risorse ed energie.

