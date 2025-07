Yildiz Juve retroscena prima del rinnovo | aveva attirato l’interesse di questi due top club Ecco chi era pronto a dare l’assalto al numero 10 bianconero!

Prima di rinnovare con la Juventus, Kenan Yildiz aveva attirato l'interesse di due grandi club europei, pronti a sfidarsi per aggiudicarsi il suo talento. Un retroscena che rivela quanto il giovane tesserino sia diventato una pedina preziosa nel calciomercato internazionale. La Vecchia Signora, però, ha deciso di blindarlo, confermando il suo ruolo chiave nel progetto futuristico bianconero. Ecco cosa è successo nel dietro le quinte...

Yildiz Juve, spunta un retroscena legato al rinnovo con i bianconeri: era nei desideri di questi due top club. La ricostruzione di quanto successo. La Juve ha tracciato il suo piano quinquennale e al centro del progetto c'è un solo nome: Kenan Yildiz. La società bianconera è pronta a blindare il suo gioiello, nominandolo di fatto uomo copertina e numero dieci designato per il futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, è pronto un nuovo, ricco contratto per respingere l'assalto dei top club europei e consacrare il talento turco come pilastro della squadra. Dalla fascia alla trequarti: la rinascita con Tudor.

