Divieto di sosta e strisce blu lo sconto sulla multa a cosa si applica? I chiarimenti del Viminale

A Roma, le novità sul divieto di sosta e le strisce blu portano a una maggiorazione delle multe e chiariscono le opportunità di sconto. Il Viminale ha infatti aggiornato le regole, specificando che lo sconto del 30% si applica solo alle sanzioni amministrative, escludendo la tariffa giornaliera. Vediamo cosa cambia nel dettaglio e come approfittare di questa agevolazione, rimanendo sempre informati e pronti a tutelare i propri diritti.

Roma, 12 luglio 2025 – La multa per sosta vietata nelle strisce blu ci costerà di più. Il 25 giugno, infatti, una circolare del Viminale ha corretto quanto era già stato stabilito su questo punto dal nuovo codice della strada voluto dal ministro Matteo Salvini. Sosta vietata a pagamento, cosa cambia. Lo sconto del 30%, che scatta con il pagamento di qualunque sanzione entro i primi cinque giorni, non riguarda la tariffa giornaliera. Come è noto, per chi venga sanzionato - ad esempio per uno sforamento sull’orario - negli spazi a pagamento, le voci sono due. Oltre ai 42 euro per la sosta vietata, c’è da mettere in conto anche la tariffazione giornaliera del parcheggio a pagamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Divieto di sosta e strisce blu, lo sconto sulla multa a cosa si applica? I chiarimenti del Viminale

In questa notizia si parla di: sosta - strisce - sconto - multa

