Porto Recanati furibonda lite in strada per gelosia tra due ragazze | 16enne finisce in ospedale

Una tranquilla giornata a Porto Recanati si è trasformata in un dramma quando una furiosa lite per gelosia tra due ragazze di 16 anni è degenerata in violenza, lasciando una di loro ferita e in ospedale. Un episodio che scuote la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sui confini della convivenza civile. Ma cosa ha scatenato questa furiosa escalation?

PORTO RECANATI - La violenza in strada è scoppiata in pieno pomeriggio. Erano circa le 17 quando alcuni passanti sono stati richiamati da urla femminili che provenivano da via Vivaldi, zona. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Porto Recanati, furibonda lite in strada per gelosia tra due ragazze: 16enne finisce in ospedale

