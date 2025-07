Cavallo in trappola dentro una struttura di ferro Liberato dai vigili del fuoco

Un drammatico salvataggio si è svolto questa mattina alle porte di Firenze, dove un cavallo intrappolato in una struttura di ferro ha rischiato la vita. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno dimostrato coraggio e professionalità, collaborando con il veterinario per liberare l'animale in sicurezza. La storia di oggi dimostra ancora una volta quanto siano fondamentali l'umanità e il tempestivo intervento in situazioni di emergenza.

Firenze, 12 luglio 2025 – Un cavallo è rimasto bloccato all’interno di una struttura di ferro in una proprietà privata in via Volterrana, alle porte di Firenze. Nella mattinata di oggi, 12 luglio, i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti e hanno atteso l’arrivo del veterinario che ha addormentato il cavallo. I pompieri hanno poi tagliato con una mototroncatrice alcune barre di ferro dove il quadrupede si era incastrato. Alcune assi di legno, per cause ignote, sono scivolate trasformando la struttura in una sorta di trappole. Al termine dei tagli e con la rimozione dei ferri l’animale è stato liberato e riposizionato per poi essere risvegliato e rimesso in piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavallo in trappola dentro una struttura di ferro. Liberato dai vigili del fuoco

