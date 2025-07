Porto accelerata sul parcheggio | incontro Silvetti-Garofalo in ballo un?area da 150 posti

Porto di Ancona verso una svolta decisiva: dopo mesi di discussioni e rimpalli, si accelera sull’ampliamento del parcheggio nella zona dell’ex stazione marittima, un’area strategica con 150 posti auto. Un incontro tra Silvetti e Garofalo ha aperto nuove prospettive, promettendo una soluzione concreta. La partita è giunta a un punto di svolta, portando speranze di migliorare la viabilità e gli spazi di sosta nel cuore del porto.

ANCONA Mesi di discussioni e rimpalli. Poi la svolta improvvisa. Sul parcheggio dentro il porto, precisamente nell?area dell?ex stazione marittima che interessa i binari dismessi, si.

