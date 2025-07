LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo prosegue compatto

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Tour de France 2025, con il gruppo che si mantiene compatto e pronto a sorprendere. La suspense cresce ad ogni chilometro, mentre i ciclisti affrontano tratti impegnativi e strategie si delineano all’orizzonte. La gara è ancora aperta a ogni risultato: l’attesa di una volata finale o una fuga vincente rende questa tappa imperdibile. Continua a leggere per scoprire gli aggiornamenti live e la classifica generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2025 14.27 Jonas Rutsch sta guidando il gruppo. 14.24 Si sta per concludere la prima ora di gara. 14.21 La volata sembra essere l’unica reale conclusione di questa frazione, ma questo Tour è imprevedibile. 14.17 Ancora nessun tentativo di fuga. 14.14 Tratto in leggera salita. 14.11 140 chilometri alla conclusione. 14.08 L’unica asperitĂ prevista sarĂ la CĂ´te de Nuille-sur-Vicoin, a circa 15 km dal traguardo. 14.04 Gruppo ora a RomillĂ©. 14.01 Ancora nessun attacco in gruppo. 13.55 Andatura comunque tutt’altro che eccessiva, media oraria che è di poco superiore ai 40 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo prosegue compatto

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarĂ un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrĂ la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

