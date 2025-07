Garlasco14 7 nuovo esame tampone orale

Si avvicina una svolta fondamentale nel caso Chiara Poggi. Il prossimo esame del tampone orale, previsto per il 14 luglio alle 14.30, potrebbe chiarire aspetti ancora oscuri dell’indagine, dopo la scoperta di due profili di DNA maschile non attribuibili né a Andrea Sempio né a Alberto Stasi. La ripetizione dell'esame, probabilmente già lunedì, potrebbe essere decisiva per fare luce sulla verità e fare giustizia.

14.30 Sarà replicato, probabilmente già lunedì, l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi sul quale sono stati rilevati due profili di Dna maschile che non appartengono né a Andrea Sempio, l'indagato nella nuova inchiesta,né ad lberto Stasi,condannato a 16 anni per l'omicidio. I due profili - uno 'ignoto' e l'altro frutto della contaminazione da parte dell'assistente del medico legale che esegui l'autopsia-sono stati individuati nelle prime analisi preliminari dell'incidente probatorio e i risultati dovranno essere consolidati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Delitto Garlasco, l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi sarà replicato

