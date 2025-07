Ingmar Bergman è l’unica persona che conosco che abbia pianto quando Hitler è morto ca Un bravo regista sì ma un vero stron*o | la stoccata di Stellan Skarsgard

“Ingmar Bergman è l’unica persona che conosco che abbia pianto quando Hitler è morto”. Non ci va troppo per il sottile il 75enne Stellan Skarsgard sul celebre regista svedese autore di capolavori del cinema come Il settimo sigillo o Il posto delle fragole, morto ad 89 anni nel 2007. Durante un incontro tenutosi al Karlovy Vary Film Festival, il barone di Harkonnen nel Dune di Villeneuve, Sputafuoco Bill Turner in I pirati dei Caraibi, nonché Golden Globe per la serie Chernobyl, ha ricordato con un certo fastidio e netta riprovazione il più volte premio Oscar suo connazionale per il quale recitò nel 1983 in Hustruskolan (La scuola della casalinga), un film per la tv tratto da un’opera di Moliere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

