LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | dalle 15.10 la Sprint Race Bagnaia deve rimontare e Marc Marquez dalla pole

Benvenuti alla emozionante diretta della Sprint Race del GP di Germania 2025, uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di MotoGP. Da un lato Bagnaia punta a rimontare, dall’altro Marc Marquez si presenta dalla pole con grandi ambizioni. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e vivere insieme questa giornata di pura adrenalina su due ruote. La gara sta per iniziare: non mancate!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint Race di MotoGP in Germania, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. 11.38 Appuntamento alle 15.00 per la Sprint Race, un saluto dalla redazione di OA Sport. 11.37 Da valutare le condizioni di Maverick Vinales, caduto a inizio della Q2 e fermatosi al centro medico per accertamenti. Un brutto highside per lui, dopo essere stato scaricato dalla sua KTM Tech3. 11.35 Marc Marquez si conferma fenomenale su questa pista e, purtroppo, si confermano anche i problemi di Bagnaia. Prestazione incolore per Pecco, undicesimo a 1.

