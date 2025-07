I treni Roma – Milano ad agosto avranno oltre un’ora di ritardo Lo studio che spiega i rallentamenti sull’alta velocità

L’estate 2024 si preannuncia più turbolenta del solito per chi sceglie il treno come mezzo di viaggio tra Roma e Milano. I lavori legati al PNRR stanno causando ritardi superiori ad un’ora sulle tratte ad alta velocità, rendendo i tempi di percorrenza più lunghi e spingendo molte persone verso alternative come aerei e pullman. Prepariamoci, perché questa situazione potrebbe cambiare le nostre abitudini di viaggio estivo.

I cantieri sulla rete legati al Pnrr influiranno sui tempi di percorrenza dei convoglio, provocando un sensibile allungamento dei tempi su alcune tratte dell'alta velocità, «con la conseguenza che aerei e pullman acquistano sempre più competitività». A denunciarlo è il Codacons, che ha analizzato i prezzi dei biglietti e i tempi di viaggio su alcune tratte molto comuni tra viaggiatori e turisti, mettendo a confronto diversi mezzi di trasporto: treni, aerei e pullman.

