Bologna un’autocisterna di Gpl va fuori strada ed esplode | morto l’autista due feriti lievi

Una tragedia scuote il cuore della provincia di Bologna: un'autocisterna di GPL, uscita di strada e improvvisamente esplosa, ha causato la morte del conducente e ferito lievemente altri due. La scena drammatica e la nube nera che si è sollevata nel cielo di Crespellano ricordano quanto sia fragile il confine tra routine e emergenza. Un evento che ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione.

Tragedia nel bolognese. Una fitta nube di fumo nero si è innalzata in cielo a Crespellano, in Valsamoggia, dopo che un mezzo pesante è uscito di strada. Inutili i soccorsi per salvare il conducente. dell’autocisterna. L’autista che questa mattina si trovava alla guida del mezzo pesante fuoriuscito di strada all’altezza del deposito Gls di Crespellano, in Valsamoggia, non ce l’ha fatto. Bologna, esplode un’autocisterna: morto il conducente. L’autocisterna contenente Gpl si è ribaltata nel parcheggio dello stabilimento di deposito della multinazionale ed è esplosa. Prendendo fuoco ha provocato una densa nube di fumo nero visibile chiaramente fin dal centro abitato del capoluogo regionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bologna, un’autocisterna di Gpl va fuori strada ed esplode: morto l’autista, due feriti lievi

