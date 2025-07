IT-Wallet | il futuro digitale dei documenti in Italia prende forma

IT-Wallet: il futuro digitale dei documenti in Italia prende forma, aprendo la strada a una gestione più sicura, efficiente e sostenibile delle nostre identità digitali. Con l’attesa di due decreti attuativi cruciali, il progetto promette di semplificare l’accesso ai certificati e attestazioni, rivoluzionando il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso un’Italia sempre più digitale e all’avanguardia.

Il progetto IT-Wallet, il portafoglio digitale destinato a rivoluzionare la gestione dei documenti personali in Italia, sta avanzando rapidamente. Con l’attesa di due decreti attuativi fondamentali dai Ministeri dell’Economia e della Pubblica Amministrazione, si definiranno presto le regole operative che includeranno al suo interno un’ampia gamma di attestazioni e certificati essenziali. Questa iniziativa rappresenta un . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

