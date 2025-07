Venus Williams infinita torna in campo a 45 anni e giocherà il WTA 500 di Washington | Non vedo l'ora

Venus Williams, icona del tennis e simbolo di determinazione, torna in campo a 45 anni per il prestigioso WTA 500 di Washington. Con una wild card meritata, la leggenda americana promette emozioni e sfide entusiasmanti, dimostrando che la passione per il gioco non conosce età . L’attesa è finita: Venus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera e noi non vediamo l’ora di tifare per lei. Continua a leggere.

Venus Williams torna in campo a 45 anni: giocherĂ il WTA 500 di Washington. La leggenda americana ha accettato una wild card per il torneo che prenderĂ il via il 21 luglio: l’ultima apparizione di Williams ad un evento del WTA Tour risale al marzo 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: williams - venus - torna - campo

Frosinone, Venus Williams premiata da Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni” - Frosinone ha ospitato "La Notte dei Leoni", una serata dedicata a sport e solidarietà , il 27 maggio allo Stadio Benito Stirpe.

Venus Williams torna in campo a 45 anni: giocherĂ il torneo di Washington con una wild card - X Vai su X

35 ANNI DOPO: IL DIARIO DI ITALIA 90 - PUNTATA 8 VENERDI 15 GIUGNO: LE CONFERME DI CECOSLOVACCHIA E GERMANIA Venerdì, la settimana volge al termine, il mondiale entra nel vivo. E a pranzo quando mio padre torna da lavoro si parla solo d Vai su Facebook

Infinita Venus Williams: torna in campo a 45 anni, è wild card al Wta di Washington; Venus Williams torna a 45 anni: wild-card per il torneo di Washington; Venus Williams torna in campo a 45 anni: giocherà il torneo di Washington con una wild card.

Venus Williams torna in campo a 45 anni, giocherà il WTA 500 di Washington: non gioca da 16 mesi - La leggenda americana ha accettato una wild card per il torneo che prenderà il via il 21 luglio: l’ultima apparizione di ... Segnala fanpage.it

Venus Williams torna in campo a 45 anni: giocherà il torneo di Washington con una wild-card - Il tabellone del torneo della Capitale si arricchisce con la partecipazione tramite wild- Secondo eurosport.it