Montoro 47enne arrestato per lesioni aggravate | deve scontare circa tre anni

Un volto noto di Montoro, un uomo di 47 anni, si trova ora dietro le sbarre. I Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza di arresto emessa dall’Autorità giudiziaria, condannandolo a circa tre anni di carcere per lesioni aggravate e concorso in reato. Un episodio che scuote la comunità e ricorda l’importanza del rispetto delle leggi. La vicenda si aggiunge alle cronache locali, lasciando aperte molte riflessioni sulla sicurezza e la giustizia.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 47enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. La condanna per concorso in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

