Il dolore a Gaza si fa sentire profondamente, mentre i recenti attacchi israeliani hanno mietuto numerose vittime innocenti, tra cui bambini e donne. La sofferenza dei parenti si intreccia con un senso di impotenza di fronte a una tragedia che colpisce intere famiglie. Mentre il conflitto infuria, il mondo osserva in silenzio, sperando in una rapida fine a questa spirale di violenza e sofferenza.

Gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno 28 palestinesi nella Striscia di Gaza, tra cui quattro bambini, hanno detto sabato funzionari dell’ospedale locale. Tredici persone sono state uccise a Deir al-Balah, nel centro di Gaza, dopo che gli attacchi aerei israeliani hanno colpito la zona a partire da venerdì sera. Tra le vittime ci sono quattro bambini e due donne. Gli attacchi hanno ucciso quattro persone vicino a una stazione di rifornimento venerdì sera, e un altro raid intorno alle 3 del mattino ha colpito due tende, hanno detto i funzionari. A Khan Younis, nel sud di Gaza, 15 persone sono state uccise negli attacchi aerei israeliani, secondo i funzionari dell’ospedale Nasser. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, il dolore dei parenti delle vittime degli ultimi attacchi israeliani

