Chiesa di Santa Maria del Carmine riapre dopo 40 anni

Dopo ben 40 anni di silenzio e abbandono, la storica Chiesa di Santa Maria del Carmine di via Roma si prepara a riaccogliere fedeli e visitatori. Il 16 luglio 2025 segnerà un'occasione speciale per riscoprire un patrimonio seicentesco donato con grande generosità dagli eredi Cerreto e familiari all’Associazione A. Barchetta Odv. La rinascita di questo monumento rappresenta un gesto di speranza e rinnovamento per tutta la comunità .

La Chiesa di Santa Maria del Carmine riapre dopo 40 anni. Il 16 luglio 2025 ci sarà la data della riapertura della seicentesca chiesa di via Roma di patronato laicale e privato che è stata donata dagli eredi Cerreto e familiari all’Associazione A. Barchetta Odv. La chiesa, dunque, riapre dopo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

