Il ricordo di Raffaella Scordo testimone silenziosa di coraggio e civiltà negata

Il ricordo di Raffaella Scordo è un tributo silenzioso ma potente all'eroismo quotidiano e alla lotta per la giustizia. In un'Italia segnata da ingiustizie e violenze, il suo sacrificio rimane un faro di coraggio e civiltà.

Il 12 luglio 1990, in un’Italia ancora attraversata da profondi squilibri sociali e da una fitta rete di criminalità organizzata, veniva aggredita e colpita a morte Raffaella Scordo, docente di 39 anni, madre di due figli, esempio concreto di dedizione familiare e professionale. In una sera. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

