Un episodio che richiama l’attenzione sulla giustizia locale: i Carabinieri di Montoro hanno arrestato un 47enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’autorità giudiziaria, per lesioni personali aggravate commesse alcuni anni fa. La vicenda sottolinea come la legge non conosca sfuggire alla sua presa e il rispetto delle conseguenze delle proprie azioni resti fondamentale per la sicurezza di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 47enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. Il provvedimento scaturisce a seguito di condanna per concorso in lesioni personali aggravate, commesso qualche anno fa a Montoro. L’Autorità giudiziaria, al termine dell’iter processuale, ha disposto per l’uomo circa 3 anni di pena residua. Dopo le formalità di rito il 47enne è stato associato alla Casa Circondariale di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lesioni aggravate, arrestato 47enne dai Carabinieri

