Mel Gibson nel casertano l’attore pazzo per la mozzarella di bufala

Mel Gibson, celebre attore e regista, si è lasciato conquistare dal sapore autentico della mozzarella di bufala durante una visita nel casertano, mentre si preparava a girare il sequel de “La Passione di Cristo”. La sua passione per i rinomati latticini del Caseificio Sagliocco ha fatto immediatamente il giro dei social, tra entusiasmo e curiosità. Un’immagine che dimostra come anche le star più internazionali possano innamorarsi delle meraviglie della tradizione italiana.

(Adnkronos) – Mel Gibson pazzo della mozzarella di bufala. L’attore e regista, in Italia per preparare le riprese del sequel de “La Passione di Cristo”, che si intitolerà “La Resurrezione di Cristo”, ha fatto tappa a Casagiove nel casertano per assaggiare i rinomati latticini di bufala del Caseificio Sagliocco. Proprio l’account social del Caseificio ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mel Gibson nel casertano, l’attore pazzo per la mozzarella di bufala

In questa notizia si parla di: gibson - attore - pazzo - mozzarella

L'attore è in Italia per le riprese del suo nuovo film "The resurrection of Christ" Vai su Facebook

Here for the bufala mozzarella, sosta gourmet al caseificio per Mel Gibson - Video; «Sono qui per la mozzarella di bufala», Mel Gibson a sorpresa in un caseificio di Casagiove; 'Sono qui per la mozzarella di bufala', Mel Gibson a sorpresa in un caseificio di Casagiove.

Mel Gibson nel casertano, l'attore pazzo per la mozzarella di bufala - L'attore e regista, in Italia per preparare le riprese del sequel de "La Passione di Cristo", che si intitolerà "La Resurrezione di Cristo", ... Riporta msn.com

«Sono qui per la mozzarella di bufala», Mel Gibson a sorpresa in un caseificio di Casagiove - L'attore è in Italia per le riprese del suo nuovo film "The ... Scrive msn.com