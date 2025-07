Inter rivelazione sulla chat di gruppo su WhatsApp | protagonista la Thu-La

L'Inter si prepara a ripartire con rinnovato entusiasmo, guidata da Cristian Chivu. Ma nel frattempo, una rivelazione scuote i tifosi: nella chat di gruppo, Lautaro Martinez aveva lanciato un messaggio forte e chiaro, rivolto anche a Calhanoglu, dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club. Un episodio che svela tensioni interne e mette in discussione l’unità della squadra. La situazione è più complessa di quanto sembri: cosa bolle in pentola?

L’Inter sta per tornare al lavoro al seguito di Cristian Chivu, ma nel frattempo è arrivata una novità su una chat di gruppo su WhatsApp. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense, Lautaro Martinez aveva dichiarato: “Chi non vuole restare qui se ne deve andare, ho visto tante cose che non mi sono piaciute”; messaggio rivolto a Calhanoglu come rivelato poco dopo da Beppe Marotta. Poi è arrivato il post ‘Instagram’ di Hakan Calhanoglu in risposta alle ‘accuse’ e il like ‘sospetto’ di Marcus Thuram. Insomma, una situazione tutt’altro che semplice in casa Inter dopo una stagione in cui tutto è sfumato in maniera inesorabile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it