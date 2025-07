Tentato furto in una casa | i ladri ripresi dalle telecamere

scena si è conclusa con un tempestivo intervento delle forze dell'ordine, grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza. Un episodio che riaccende l’allarme sulla sicurezza nelle zone turistiche del Cilento, sottolineando l’importanza di sistemi di sorveglianza efficaci e di una maggiore prevenzione. La comunità spera ora in servizi più efficienti per tutelare residenti e visitatori, garantendo tranquillità durante le vacanze.

Ancora ladri in azione nel Cilento. Nella notte tra giovedì e venerdì, una banda di quattro malviventi ha fatto irruzione con il volto scoperto all'interno di un'abitazione in località Difesa Alta a Castellabate con all'interno una famiglia straniera in vacanza.

Tentato furto in una stazione di servizio, ma i ladri restano a mani vuote - Nella notte, un tentato furto ha scosso la tranquillità della stazione di servizio Eni di Fossacesia.

Paura nella serata di giovedì 10 luglio in via Conche a San Pietro al Tanagro, dove si è verificato un tentato furto in abitazione. Intorno alle 22:30, ignoti hanno cercato di introdursi in una casa, ma il colpo è fallito grazie alla prontezza della proprietaria, che ha Vai su Facebook

