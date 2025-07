‘Ndrangheta arrestato in Colombia Giuseppe Palermo capo supremo del narcotraffico Colosimo | un risultato straordinario

Un colpo decisivo alla ‘ndrangheta: Giuseppe Palermo, il capo supremo del narcotraffico noto come ‘Peppe’, è stato catturato a Bogotà, in Colombia. Ricercato in 196 Paesi, rappresentava un punto di riferimento nel mondo criminale internazionale. L’arresto, frutto di un'operazione congiunta tra Europol e le forze di Italia e Regno Unito, dimostra ancora una volta la forza della collaborazione internazionale contro il crimine organizzato. Questa vittoria rafforza la lotta contro il narcotraffico globale.

Colpo alla ‘ndrangheta. È stato catturato a Bogotà, in Colombia, Giuseppe Palermo detto ‘Peppe’, ritenuto al vertice del clan di Platì, nel reggino. L’uomo è stato arrestato dalla polizia colombiana grazie a un’operazione internazionale coordinata da Europol e dalle forze di polizia di Italia e Regno Unito nell’ambito del progetto ‘I Can’. Chi è Giuseppe Palermo. Giuseppe “Peppe” Palermo era ricercato in 196 Paesi. Per gli inquirenti Palermo era il punto di riferimento tra la ‘ndrangheta e il Sudamerica, in particolare la Colombia, nell’importazione di droga. Da sempre l’organizzazione criminale calabrese è ritenuta la principale mafia nei rapporti di scambio criminali con il Sudamerica e la Colombia in particolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - ‘Ndrangheta, arrestato in Colombia Giuseppe Palermo, “capo supremo” del narcotraffico. Colosimo: un risultato straordinario

