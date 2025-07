Aggredisce poliziotti con calci pugni e un' asta da palestra

Giovedì mattina, un episodio di violenza ha scosso il cuore di Napoli: un uomo di 34 anni, resisteva con calci, pugni e un’asta da palestra agli agenti del Commissariato San Paolo. La sua opposizione ha richiesto interventi decisi per mettere fine a una condotta minacciosa e pericolosa. L’arresto testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Giovedì mattina la polizia ha tratto in arresto un 34enne napoletano per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it